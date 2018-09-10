Основатель Alibaba Джек Ма посетит Восточный экономический форум — СМИ Который пройдет 10-12 сентября во Владивостоке

Основатель интернет-корпорации Alibaba Джек Ма приедет на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом в воскресенье вечером написали ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к китайскому миллиардеру.

Ма посетит форум, но не будет принимать участие в деловой программе. У него будет «своя повестка», сообщили источники. Форум пройдет во Владивостоке с 10 по 12 сентября.

Напомним, в субботу стало известно, что Джек Ма покинет пост главы совета директоров Alibaba. В понедельник компания опубликовала официальное заявление, согласно которому Ма уйдет с этого поста через год, 10 сентября 2019 года. Сам совет директоров он покинет в 2020 году. Напомним, с поста главного исполнительного директора он ушел еще в 2013 году. Его место занял Даниэль Чжан, ожидается, что он станет и новым гендиректором компании.