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10.09.18 / 21:25 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный выделит еще 4 млрд рублей на три станции Фрунзенского радиуса

Итоговая сумма вырастет до 33,9 млрд рублей

Власти Петербурга выделят еще порядка 4,2 млрд рублей в рамках контракта с компанией «Метрострой» на завершение строительства станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса. Об этом в понедельник сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В результате, стоимость работ вырастет до 33,9 млрд рублей, передает «Фонтанка». В комитете отметили, что итоговая сумма не превышает стоимость объекта по существующей проектно-сметной документации, одобренной Главгосэкспертизой.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент одобрен проект постановления правительства Петербурга об увеличении цены госконтракта, вскоре его подпишет губернатор. Среди причин в КРТИ назвали подорожание оборудования и строительных материалов. Предполагается, что часть суммы «Метрострой» получит авансом, а остальное – по факту приемки работ.

В свою очередь в «Метрострое» сообщили, что увеличение финансирования строительства станций Фрунзенского радиуса – «давно ожидаемое метростроителями событие». Теперь важно в короткие сроки заключить допсоглашение и получить средства, чтобы «развернуть фронт работ на полную мощность», отметили в компании. Добавим, Главгосэкспертиза одобряла проект на 35 млрд рублей.

Напомним, согласно условиям контракта, три новые станции Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное» необходимо ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года. В конце августа сообщалось, что объекты готовы на 80-90%. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин отчитал «Метрострой» и КРТИ за недостаточно быстрые темпы строительства. Тогда чиновник назвал контрольной сдачей объектов 20 декабря.

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