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10.09.18 / 18:45 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Фонд имущества выставит на торги пять паркингов в Красносельском районе

Проведение торгов назначили на четвертый квартал года

Фото: coinside.ru

Фонд имущества выставит на продажу пять паркингов в Красносельском районе Петербурга. Об этом в организации сообщили в понедельник.

Автостоянки будут располагаться во дворах новых ЖК, а также внутри цоколей многоэтажных домов. Два паркинга находятся на Ленинском проспекте, два – на улице Доблести, еще одна парковка – на проспекте Героев. Их сдадут на 10 лет. Проведение торгов назначили на четвертый квартал года.

Напомним, в июле Фонд имущества снова выставил на торги помещения в Ушаковских банях. Два лота по цене 53,8 млн рублей и 16,2 млн рублей выставили на аукцион 8 августа. Ушаковские бани, построенные в 1928-1930 годах по проекту архитектора Александра Никольского, стали примером произведения ленинградского конструктивизма. Весной Фонд имущества уже пытался продать объекты, однако желающих приобрести их не нашлось.

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