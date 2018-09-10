Фонд имущества выставит на торги пять паркингов в Красносельском районе

Фонд имущества выставит на продажу пять паркингов в Красносельском районе Петербурга. Об этом в организации сообщили в понедельник.
Автостоянки будут располагаться во дворах новых ЖК, а также внутри цоколей многоэтажных домов. Два паркинга находятся на Ленинском проспекте, два – на улице Доблести, еще одна парковка – на проспекте Героев. Их сдадут на 10 лет. Проведение торгов назначили на четвертый квартал года.
Напомним, в июле Фонд имущества снова выставил на торги помещения в Ушаковских банях. Два лота по цене 53,8 млн рублей и 16,2 млн рублей выставили на аукцион 8 августа. Ушаковские бани, построенные в 1928-1930 годах по проекту архитектора Александра Никольского, стали примером произведения ленинградского конструктивизма. Весной Фонд имущества уже пытался продать объекты, однако желающих приобрести их не нашлось.
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