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10.09.18 / 15:27 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС предупредило жителей Ленобласти о грозах и граде

Во вторник и среду

ГУ МЧС по Ленинградской области предупредило жителей региона о ливнях, грозе и граде во вторник и среду. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, вечером 11 сентября на западе Ленобласти местами ожидаются ливни и грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман.

При этом 12 сентября в некоторых районах региона также пройдут ливни и грозы, а днем возможен град. Кроме того, в первой половине дня усилится ветер – порывы будут достигать 15-20 м/с.

Добавим, в минувшие выходные ливень и град прошли в Зеленогорске. В результате, местами город затопило. Очевидцы предупреждали автомобилистов о затопленных участках на дорогах и гололедице.

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