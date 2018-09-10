Евро и доллар, пенсии и цены на нефть. Итоги понедельника

В понедельник евро и доллар били двухлетние рекорды на торгах Московской биржи. В Минэнерго обеспокоены возможным падением цен на нефть зимой, а в Минфине обещают, что инфляция в этом году вряд ли превысит 3,5%. Между тем Сбербанк посчитал среднюю зарплату молодого специалиста в России, а Минтруд заявил о возможном продлении «заморозки» пенсионных накоплений.

Доллар на открытии биржи превысил отметку 70 рублей впервые с марта 2016 года. Вслед за ним последовал евро, превысив 81 рубль.

Минэнерго видит риски падения цены на нефть зимой. В ведомстве считают, что это может случиться из-за снижения спроса.

Минтруд заявил о возможном продлении «заморозки» пенсионных накоплений до 2021 года. «Заморозку» могут продлить до тех пор, пока правительство не обновит концепцию индивидуального пенсионного капитала.

Средняя зарплата молодого специалиста по РФ равна 22,1 тыс. рублей. По данным Сбербанка, наибольшие зарплаты – в сфере полезных ископаемых и в сфере финансов.

Минфин полагает, что инфляция в этом году вряд ли превысит 3,5%. Серьезных рисков нет, говорят в министерстве.