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10.09.18 / 15:14 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

На организацию крестного хода в Петербурге потратили 2 млн рублей

На аренду экранов и сцен, а также на дежурство медиков и полицейских

Фото: АБН

На проведение крестного хода в Петербурге городские власти потратили 2 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

Выделенные средства пошли на аренду экранов и сцен, обеспечение безопасности и организацию дежурства медиков, передает «АиФ». При этом листовки и другие раздаточные материалы сделаны на церковные деньги.

Напомним, 12 сентября в связи с крестным ходом в центре Петербурга ограничат движение транспорта. Также 1 сентября закроют краянюю левую полосу по Лаврскому проезду от пл. Александра Невского до наб. реки Монастырки.

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Реплики

  1. Иван Блинов 10.09.2018 at 15:52 - Reply

    Крестный ход — это замечательно.

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