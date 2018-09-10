На организацию крестного хода в Петербурге потратили 2 млн рублей На аренду экранов и сцен, а также на дежурство медиков и полицейских

На проведение крестного хода в Петербурге городские власти потратили 2 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

Выделенные средства пошли на аренду экранов и сцен, обеспечение безопасности и организацию дежурства медиков, передает «АиФ». При этом листовки и другие раздаточные материалы сделаны на церковные деньги.

Напомним, 12 сентября в связи с крестным ходом в центре Петербурга ограничат движение транспорта. Также 1 сентября закроют краянюю левую полосу по Лаврскому проезду от пл. Александра Невского до наб. реки Монастырки.