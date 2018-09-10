Матвиенко анонсировала визит Ким Чен Ына в РФ в этом году Ранее договоренность о встрече была достигнута Лавровым и Ким Чен Ыном

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала визит главы КНДР Ким Чен Ына в Россию. Он может состояться до конца года, рассказала она журналистам в понедельник.

Матвиенко заверила, что Ким Чен Ын откликнется на предложение Путина посетить РФ в ближайшее время. При этом, как указывает «Интерфакс», на Восточный экономический форум глава КНДР не приедет. Во Владивосток прибудет только северокорейская делегация.

В минувшую пятницу делегация СовФеда прилетела в КНДР с официальным визитом. В этом время в КНДР отмечали 70-летие образования страны. Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном в субботу, она не прибыла на запланированные для всей делегации мероприятия.

Напомним, в начале июня с главой Северной Кореи встретился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Они договорились, что Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным. В августе Путин подтвердил готовность встретиться. Одной из возможных дат называли Восточный экономический форум.