Все новости

10.09.18 / 09:38 Новости / Политика / Россия и мир

Матвиенко анонсировала визит Ким Чен Ына в РФ в этом году

Ранее договоренность о встрече была достигнута Лавровым и Ким Чен Ыном

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала визит главы КНДР Ким Чен Ына в Россию. Он может состояться до конца года, рассказала она журналистам в понедельник.

Матвиенко заверила, что Ким Чен Ын откликнется на предложение Путина посетить РФ в ближайшее время. При этом, как указывает «Интерфакс», на Восточный экономический форум глава КНДР не приедет. Во Владивосток прибудет только северокорейская делегация.

В минувшую пятницу делегация СовФеда прилетела в КНДР с официальным визитом. В этом время в КНДР отмечали 70-летие образования страны. Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном в субботу, она не прибыла на запланированные для всей делегации мероприятия.

Напомним, в начале июня с главой Северной Кореи встретился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Они договорились, что Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным. В августе Путин подтвердил готовность встретиться. Одной из возможных дат называли Восточный экономический форум.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.