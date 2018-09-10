Смольный отправляет в Удельный парк организаторов митинга против повышения пенсионного возраста 16 сентября Трубу на площади Ленина будут ремонтировать до конца месяца

Смольный предложил перенести митинг против повышения пенсионного возраста 16 сентября в Удельный парк, поскольку аварию на водопроводе на площади Ленина буду устранять до конца месяца. Об этом в понедельник сообщил депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский.

По его словам, оргкомитет решил не отказываться от проведения акции. Организаторы планируют потребовать от властей прервать работы на время ее проведения или предоставить альтернативную площадку в центре города.

«Если этого не будет сделано, мы, как и обещали, не будем отказываться от первоначальных замыслов и выйдем на акцию протеста в центре Петербурга», — отметил Вишневский. Он добавил, что соответствующее заявление подписали члены оргкомитета: Андрей Пивоваров («Открытая Россия»), Максим Резник (депутат ЗакСа, «Партия Роста»), Марина Шишкина («Справедливая Россия»), а также Борис Вишневский (депутат ЗакСа, «Яблоко»), Олег Капитонов (депутат ЗакСа, ЛДПР) и Надежда Тихонова (депутат ЗакСа, «Справедливая Россия»). В настоящее время список дополняется.

Напомним, ранее Смольный согласовал несколько митингов против повышения пенсионного возраста на площади Ленина у Финляндского вокзала. Первая акция, организованная КПРФ, состоялась 2 сентября. На 9 сентября был намечен митинг сторонников Алексея Навального. Однако на прошлой неделе на площади Ленина прорвало трубу и городские власти заявили, что площадка не подходит для проведения публичного мероприятия. Организаторам митинга предложили перейти в Удельный парк, но они отказались. В результате, по разным данным, на митинге задержали до 600 человек.

Также Смольный согласовал митинг 16 сентября. Мероприятие проводит объединенный оргкомитет — Комитет защиты Петербурга и штаб Народ против пенсионной реформы.