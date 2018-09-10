Могучий предложил Серебренникову поставить спектакль в БДТ После того, как его выпустят из-под домашнего ареста

Худрук БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий предложил режиссеру Кириллу Серебренникову поставить спектакль в петербургском театре. Об этом Могучий объявил накануне, представляя планы на сезон 2018-2019.

Как пишет журнал «Театр», Могучий «пригласил Серебренникова на постановку в БДТ». Это произошло несколькими днями ранее, 7 сентября, в день рождения Серебренникова. Как уточняет «Фонтанка-Афиша», переговоры с московским режиссером начнутся после того, как его освободят из-под домашнего ареста.

Напомним, Серебренников находится под домашним арестом уже больше года. Он проходит по делу «Седьмой студии». По версии следствия, Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский в рамках театрального проекта «Платформа» похитили 133 млн рублей бюджетных средств.