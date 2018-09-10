Торги на Московской бирже завершились разнонаправленно Индекс МосБиржи - 2335,85; РТС - 1043,46

В понедельник Московская биржа закрылась разнонаправленно. Индекс МосБиржи прибавил 0,6% в ходе торгов и завершил день на отметке 2335,85 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,67%, остановившись на 1043,46 пунктов.

По словам старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, рублевый индекс держит на плаву акции компаний-экспортеров, получающих выгоду за счет ослабления национальной валюты, но не более того. В случае активизации геополитических рисков распродажи тут начнутся молниеносно. Индекс МосБиржи держится в пределах 2310-2340 пунктов, этот же торговый диапазон актуален на вторник. Индекс РТС может попробовать консолидироваться в пределах 1040-1055 пунктов, но в случае пробоя поддержки на 1040 пунктах «медведям» будет открыта дорога в сторону 1025 пунктов.

В фокусе внимания на рынке закономерным образом остается рубль и то, что с ним происходит. Доллар США сегодня легко пробил уровень 70,00 рублей и к вечеру прошел к 70,40. Это максимумы двух с половиной лет и, думается, они еще будут обновляться. С евро ситуация схожая: валюта без сопротивления прошла рубеж 81,00 рублей и к закрытию сессии приблизилась к 81,61 рублей

«Слабый рубль, как известно, поддерживает экспортеров и их ценные бумаги, но заметно «роняет» и так шаткий уровень доверия к действующей власти и перспективам экономики. В ближайшее время нельзя исключать вербальных интервенций и со стороны ЦБ РФ, и со стороны Минфина, которые попытаются сдержать рубль, который катится по наклонной», — считает эксперт. Это вряд ли будет результативно, потому что снижение рубля стимулируется распродажей ОФЗ из-за растущих политических рисков. «Это одними только словами не остановить», — заключила Бодрова.

Доллар США закроет сессию понедельника около 70,35 рублей, торги вторника пройдут в границах 70,10-70,55 рублей. Евровалюта будет двигаться в коридоре 81-82 рублей, полагает аналитик.