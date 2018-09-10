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10.09.18 / 09:20 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге 21 сентября состоится акция «На учебу на велосипеде»

В рамках акции «На работу на велосипеде»

Фото АБН

В Петербурге 21 сентября впервые состоится акция «На учебу на велосипеде». Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

Как пишут организаторы, участникам предлагают выкладывать фотографии о поездке с хэштегом #научёбунавелосипеде. Вузам и школам предлагают организовать так называемые «энергетические точки» акции и приготовить подарки велосипедистам. Карту «энергетических точек» можно посмотреть здесь.

«На учебу на велосипеде» состоится в рамках акции «На работу на велосипеде». Это традиционная акция, которая проходит в Петербурге при поддержке движения «Велосипедизация Санкт-Петербурга». Акция также проходит в Москве при поддержке проекта Let’s bike it и департамента транспорта Москвы. Также «На работу на велосипеде» устраивают в Брянске, Барнауле, Волгограде, Елабуге, Белгороде, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Калининграде, Кемерово, Перми, Уфе, Сарове и Ростове-на-Дону.

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