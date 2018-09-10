Все новости

10.09.18 / 15:59 Новости / Петербург и Ленобласть

Станции «Новокрестовская» в Петербурге потребовался ремонт

Один из вестибюлей будет закрыт с 11 до 15 сентября

Фото АБН

На открытой четыре месяца назад станции метро «Новокрестовская» будут ремонтировать эскалатор. Об этом в понедельник сообщили в петербургском метрополитене.

В связи с ремонтом второй вестибюль станции будет закрыт для пассажиров. Работы продлятся с 11 до 15 сентября.

Напомним, в августе также закрыли траволаторы недавно открывшейся станции «Беговая». В «Метрострое» сообщили, что необходимо провести «профилактические мероприятия» и устранить ряд замечаний. «Беговую» открыли в Петербурге в конце мая.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,166 seconds.