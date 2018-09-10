Станции «Новокрестовская» в Петербурге потребовался ремонт

На открытой четыре месяца назад станции метро «Новокрестовская» будут ремонтировать эскалатор. Об этом в понедельник сообщили в петербургском метрополитене.
В связи с ремонтом второй вестибюль станции будет закрыт для пассажиров. Работы продлятся с 11 до 15 сентября.
Напомним, в августе также закрыли траволаторы недавно открывшейся станции «Беговая». В «Метрострое» сообщили, что необходимо провести «профилактические мероприятия» и устранить ряд замечаний. «Беговую» открыли в Петербурге в конце мая.
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