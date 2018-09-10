Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы Он набрал почти 70% голосов

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы. Об этом сообщили в администрации президента в ночь на понедельник.

Как пишет «Интерфакс», Путин поговорил с Собяниным по телефону. Ранее Собянин объявил о своей победе, исходя из данных экзит-поллов.

Явка на выборах мэра российской столицы составила почти 30,5%. По итогам подсчета 92% протоколов у Собянина было почти 70% голосов. Экзит-поллы показали результат в 74%. На втором месте – кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,5%, на третьем – глава МО Таганский Илья Свиридов с 7% голосов.

Напомним, накануне в России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 80 регионах. Главу субъекта федерации выбирали в 22 регионах. По итогам воскресенья второй тур голосования пройдет в Приморском и Хабаровском крае, в Хакасии и во Владимирской области.