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10.09.18 / 15:38 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ФАС: в Петербурге 20 компаний самостоятельно устанавливали тарифы на теплоснабжение

Тарифы завышали до 25%

Фото: maloarhangelsk.ru

Антимонопольная служба в Петербурге выявила факт незаконного установления тарифов на теплоснабжение 20 компаниями. Об этом в понедельник сообщили в городском УФАС.

В ряде случаев тарифы были сильно завышены – до 25%. Ведомство направило письмо с требованием устранить нарушения в комитет по тарифам.

Добавим, с 2019 года в Петербурге повышаются тарифы на эвакуацию транспортных средств. Базовая ставка на перемещение транспорта категорий A и В составит 2,9 тыс. рублей, а для категорий С и D – 17,5 тыс. рублей. Тариф на час хранения автомобилей массой до 3,4 тонн составит 52,2 рубля.

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