Олег Тиньков приобрел GDR холдинговой структуры «Тинькофф банка» почти за $10 млн В июле – на сумму $20 млн

Олег Тиньков приобрел глобальные депозитарные расписки (GDR) холдинговой структуры «Тинькофф банка» TCS Group почти за $10 млн рублей. Об этом говорится в релизе «Тинькофф банка».

Точная сумма покупки — $9,54 млн. Тиньков выкупил 525 тыс. депозитарных расписок, пишет ТАСС.

Отметим, в состав TCS Group входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование». На 1 марта 2018 года Тиньков владел 47,3% TCS Group, в свободном обращении было 47,1% компании, у менеджеров «Тинькофф банка» — еще 5,6%. В июле этого года Тиньков выкупил депозитарные расписки TCS Group на сумму $20 млн.