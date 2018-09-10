В Петербурге осудят обвиняемого в убийстве студента-антифашиста С 2005 года он находился в розыске

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело против Александра Зенина, учуаствовавшего в нападении на антифашиста Тимура Качаравы. Об этом в понедельник сообщает объединенная пресс-служба судов.

Зенина задержали лишь в феврале текущего года. С 2005 года он находился в розыске. Заседание суда назначили на 17 сентября.

Напомним, нападение на студента произошло в 2005 году. По версии следствия, националист Александр Зенин вместе с сообщниками напал на участников антифашистского митинга. Убийцей Качаравы стал другой фигурант Александр Шабалин. Шабалина приговорили к 12 годам лишения свободы, а Зенин скрылся. Остальные нападавшие также были осуждены.