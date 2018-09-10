Все новости

10.09.18 / 18:46 Новости / Россия и мир

Volvo отложил IPO на фоне торговой войны США и Китая

Для этого необходимы «стабильные рыночные условия»

Шведский автопроизводитель Volvo Cars (принадлежит китайской Geely) решил отложить проведение IPO. Об этом рассказал гендиректор компании Хокан Самуэльссон, стало известно в понедельник.

Он пояснил, что для выхода на биржу необходимы «стабильные рыночные условия», пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times. При этом гендиректор Volvo Cars отметил, что проведение IPO – реалистичный вариант, но «время должно быть оптимальным». Конкретных сроков нет, сказал он.

Добавим, в конце августа США и Китай объявили о взаимном повышении импортных пошлин. Газета отмечает, что в связи с опасениями по поводу торговой войны между странами Volvo уже начал менять свой бизнес. В частности, компания перенесла производство модели XC60 для американского рынка из Китая в Швецию.

О том, что Volvo планирует провести IPO в текущем году, весной передавало Bloomberg. Агентство указывало, что компания могла быть оценена в $16-$30 млрд. Автопроизводитель якобы рассматривал возможность размещения сразу на двух биржах – в Гонконге и Швеции.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.