Volvo отложил IPO на фоне торговой войны США и Китая Для этого необходимы «стабильные рыночные условия»

Шведский автопроизводитель Volvo Cars (принадлежит китайской Geely) решил отложить проведение IPO. Об этом рассказал гендиректор компании Хокан Самуэльссон, стало известно в понедельник.

Он пояснил, что для выхода на биржу необходимы «стабильные рыночные условия», пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times. При этом гендиректор Volvo Cars отметил, что проведение IPO – реалистичный вариант, но «время должно быть оптимальным». Конкретных сроков нет, сказал он.

Добавим, в конце августа США и Китай объявили о взаимном повышении импортных пошлин. Газета отмечает, что в связи с опасениями по поводу торговой войны между странами Volvo уже начал менять свой бизнес. В частности, компания перенесла производство модели XC60 для американского рынка из Китая в Швецию.

О том, что Volvo планирует провести IPO в текущем году, весной передавало Bloomberg. Агентство указывало, что компания могла быть оценена в $16-$30 млрд. Автопроизводитель якобы рассматривал возможность размещения сразу на двух биржах – в Гонконге и Швеции.