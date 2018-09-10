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10.09.18 / 09:29 Новости / Россия и мир

На космодроме «Восточный» обнаружили пустоты под башней обслуживания

Их заделают за 4,6 млн рублей

На космодроме «Восточный» под башней обслуживания на стартовом комплексе космодрома нашли пустоты. Об этом стало известно в понедельник.

Их заделка будет стоить 4,6 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок. Пустоты обнаружили по результатам обследования путей основания путей мобильной башни обслуживания, а также деформационого шва между блоками А и Б, гидроизоляции стен и покрытия в местах протечек «Союза-2». Контракт на ремонт заключили с ООО «Адонис». Ранее о пустотах сообщал источник ТАСС.

Напомним, приказ о строительстве космодрома был подписан в 2007 году. Само строительство началось пять лет спустя. В 2016 году оно завершилось. Стоимость космодрома составила порядка 100 млрд рублей. Первый стартовый комплекс на космодроме возвели под ракеты серии «Союз-2», первый запуск с комплекса произвели 28 апреля 2016 года.

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