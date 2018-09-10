На космодроме «Восточный» обнаружили пустоты под башней обслуживания Их заделают за 4,6 млн рублей

На космодроме «Восточный» под башней обслуживания на стартовом комплексе космодрома нашли пустоты. Об этом стало известно в понедельник.

Их заделка будет стоить 4,6 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок. Пустоты обнаружили по результатам обследования путей основания путей мобильной башни обслуживания, а также деформационого шва между блоками А и Б, гидроизоляции стен и покрытия в местах протечек «Союза-2». Контракт на ремонт заключили с ООО «Адонис». Ранее о пустотах сообщал источник ТАСС.

Напомним, приказ о строительстве космодрома был подписан в 2007 году. Само строительство началось пять лет спустя. В 2016 году оно завершилось. Стоимость космодрома составила порядка 100 млрд рублей. Первый стартовый комплекс на космодроме возвели под ракеты серии «Союз-2», первый запуск с комплекса произвели 28 апреля 2016 года.