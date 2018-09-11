«Аэрофлот» может изменить прогноз по прибыли из-за роста цен на керосин Во II квартале расходы на него выросли на 40%

Компания «Аэрофлот» может пересмотреть прогноз по годовой прибыли из-за роста цен на авиакеросин. Об этом во вторник заявил председатель совета директоров компании Михаил Полубояринов на Восточном экономическом форуме.

Как пишет «Интерфакс», в настоящий момент «Аэрофлот» ведет подсчеты. «Мы предполагаем поменять бюджет до конца года в сторону снижения прибыльности», — приводит агентство слова Полубояринова. Причем он сказал, что речь идет о «существенных цифрах».

Напомним, в I полугодии 2018 года «Аэрофлот» получил 5,2 млрд рублей чистого убытка по МСФО. В прошлом году за тот же период он получил 2,9 млрд рублей чистой прибыли. Выручка группы увеличилась на 13,2% до 265,8 млрд рублей в январе-июне этого года. Расходы компании на топливо во II квартале 2018 года выросли почти на 40% год к году.