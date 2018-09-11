Все новости

11.09.18 / 09:51 Новости / Россия и мир

«Аэрофлот» может изменить прогноз по прибыли из-за роста цен на керосин

Во II квартале расходы на него выросли на 40%

аэрофлот самолетКомпания «Аэрофлот» может пересмотреть прогноз по годовой прибыли из-за роста цен на авиакеросин. Об этом во вторник заявил председатель совета директоров компании Михаил Полубояринов на Восточном экономическом форуме.

Как пишет «Интерфакс», в настоящий момент «Аэрофлот» ведет подсчеты. «Мы предполагаем поменять бюджет до конца года в сторону снижения прибыльности», — приводит агентство слова Полубояринова. Причем он сказал, что речь идет о «существенных цифрах».

Напомним, в I полугодии 2018 года «Аэрофлот» получил 5,2 млрд рублей чистого убытка по МСФО. В прошлом году за тот же период он получил 2,9 млрд рублей чистой прибыли. Выручка группы увеличилась на 13,2% до 265,8 млрд рублей в январе-июне этого года. Расходы компании на топливо во II квартале 2018 года выросли почти на 40% год к году.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,269 seconds.