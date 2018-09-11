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11.09.18 / 21:04 Новости / Россия и мир / Экономика

AliExpress Russia, чистый отток капитала и курс доллара. Итоги вторника

Сбербанк запустил ипотеку для покупки апартаментов на вторичном рынке. Чистый отток капитала из России в январе-августе вырос. МЭР решило не менять прогноз по курсу доллара, а Минфин снова отменил аукцион по размещению ОФЗ. РФПИ, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group решили создать совместное предприятие. Акции «Русала» падали во вторник утром.

Коллаж АБН

Сбербанк запустил ипотеку для покупки апартаментов на вторичном рынке жилья. Такую ипотеку можно взять в любых объектах: аккредитованных и неаккредитованных.

Чистый отток капитала из России в январе-августе вырос в 2,8 раза год к году. Он составил $26,5 млрд.

Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ. Он должен был пройти 12 сентября.

МЭР не будет менять прогноз по курсу доллара на конец года. По мнению Орешкина, курс рубля стабилизируется в ближайшие полгода-год на уровне 63-64 рублей.

РФПИ, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие AliExpress Russia. Оно будет построено на текущем российском бизнесе AliExpress.

Акции «Русала» подешевели после новости о возможном сокращении производства. Акции компании падали в цене до 1,64 гонконгского доллара.

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