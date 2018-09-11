Совет директоров банка «Восточный» назначил Нестеренко и.о. председателя правления Это последние изменения

Совет директоров банка «Восточный» назначил Александра Нестеренко исполняющим обязанности председателя правления кредитной организации. Об этом пресс-служба компании сообщила во вторник.

На должность главного исполнительного директора банка назначили Вячеслава Арутюняна. Он должен будет сконцентрироваться на развитии бизнеса. В пресс-службе заявили, что эти перестановки являются завершающими в формировании новой структуры менеджмента.

Напомним, в текущем году банк «Восточный» уже два раза менял председателя правления. В январе председателем правления стал Дмитрий Левин. Он покинул должность 3 сентября. Исполняющим обязанности назначили Арутюняна.