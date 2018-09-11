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11.09.18 / 10:09 Новости / Россия и мир

Московская биржа открылась с околонулевыми изменениями

Индекс Мосбиржи 2336,16; индекс РТС 1042,98

Фото АБН

Торги вторника на Московской бирже открылись с околонулевыми изменениями. Индекс Мосбиржи составил на открытии 2336,16 пункта с небольшим ростом, индекс РТС составил 1042,98 пункта со снижением.

По фиксингу на 10:05 по московскому времени индекс Мосбиржи торгуется со снижением на 0,19%. Индекс РТС – с ростом на 0,54%.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, технические цели по курсу доллара – 71,5 рубля, евро – 83,6-84 рубля. Спекулянты продолжат играть против российской валюты, пока не появится новая информация по санкциям из США, полагает аналитик. Пока что ничего нового в негативных факторах нет: все также торговые войны, кризисы в Аргентине и Турции, а также ожидания новых ограничительных мер в экономике.

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