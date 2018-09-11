Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи - 2335,19; РТС - 1055,90

Московская биржа во вторник закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи упал на 0,03% и составил 2335,19 пунктов. Индекс РТС вырос на 1,19% до 1055,90 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что рынок акций РФ во вторник колеблется в диапазоне – утром индекс Мосбиржи рос, вечером снижался, в то время как в индексе РТС наблюдаются совершенно противоположные движения. Рублевый индикатор по-прежнему держится в пределах 2310-2345 пунктов, в случае направленных продаж ничто не будет сдерживать «медведей» на пути к 2300 пунктам. По мнению аналитика, пока нефть дорогая, особенных оснований для распродажи не видно. Индекс РТС останется пока в пределах 1040-1050 пунктов.

Бодрова считает, что коррекционный отскок в рублевых парах не должен никого ввести в заблуждение. Распродажа накануне была избыточной и эмоциональной. Тень ужесточения антироссийских санкций со стороны ЕС и США сгущалась уже пару недель как, и только сейчас рынок «испугался» и бросился продавать ОФЗ, которые и толкнули рубль в пропасть. Это совсем не так, уточнила аналитик. Рубль последовательно слабеет с 15 августа, выйдя сначала в боковик, а затем в отлично просматриваемый тренд. Коррекция и стабилизация доллара возле 70,10 рублей во вторник – это пауза. Дальше будет или закрепление около отметки 70,0 рублей за доллар, или новая атака на уровни выше. Истории 2014 года вынуждают учитывать такую вероятность, поскольку все это уже было. Доллар США проведет торги среды в пределах 69,80-70,45 рублей, евровалюта проторгуется в границах 80,60-81,50 рублей.