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11.09.18 / 18:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Спикер ЗакСа Петербурга Макаров сообщил размер дефицита городского бюджета в 2019 году

Он составит 40 млрд рублей

Фото АБН

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сообщил размер дефицита городского бюджета в 2019 году. Соответствующее заявление он сделал во вторник.

Размер дефицита составит 40 млрд рублей, передает «Фонтанка» слова Макарова. Доходная часть составит 550 млрд рублей. Спикер ЗакСа сообщил, что в ходе «нулевых чтений» были поданы заявки на дополнительные расходы. Их размер – 160 млрд рублей.

Напомним, в августе во время «нулевых чтений» представители администрации города не смогли назвать основные параметры бюджета следующего года. Глава комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что причина в «беспрецедентной неопределенности» макроэкономических условий в России. Также Корабельнико отказался назвать планируемые доходы и расходы города в 2019 году. Он сообщил, что цифры объявят в сентябре.

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