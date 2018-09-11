Петербургские депутаты вернулись с каникул На внеочередное заседание

Петербургское Законодательное Собрание начало работу после летних каникул. Первое заседание парламента открылось во вторник, передает корреспондент АБН.

При этом само заседание стало внеочередным — обычно депутаты заседают по средам. Официально причины переноса не объявлены, в то же время, на среду назначен традиционный Крестный ход, в котором принимает участие спикер парламента Вячеслав Макаров. Последний не стал обращаться к своим коллегам с официальной речью, как это бывало ранее.

В повестке заседания во вторник около десятка вопросов. Парламентарии уже успели поддержать инициативу об учреждении в городе Дня волонтера.

Отметим, в конце августа — начале сентября в парламенте проходили так называемые «нулевые» чтения бюджета. Чиновники Смольного рассказывали парламентариям о планируемых тратах на будущий год, а также обосновывали свои запросы на дополнительное финансирование.