Все новости

11.09.18 / 10:28 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Петербургские депутаты вернулись с каникул

На внеочередное заседание

Фото АБН

Петербургское Законодательное Собрание начало работу после летних каникул. Первое заседание парламента открылось во вторник, передает корреспондент АБН.

При этом само заседание стало внеочередным — обычно депутаты заседают по средам. Официально причины переноса не объявлены, в то же время, на среду назначен традиционный Крестный ход, в котором принимает участие спикер парламента Вячеслав Макаров. Последний не стал обращаться к своим коллегам с официальной речью, как это бывало ранее.

В повестке заседания во вторник около десятка вопросов. Парламентарии уже успели поддержать инициативу об учреждении в городе Дня волонтера.

Отметим, в конце августа — начале сентября в парламенте проходили так называемые «нулевые» чтения бюджета. Чиновники Смольного рассказывали парламентариям о планируемых тратах на будущий год, а также обосновывали свои запросы на дополнительное финансирование.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.