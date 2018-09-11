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11.09.18 / 16:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге открыли детский сурдологический центр

Центр создали менее чем за полгода

В Петербурге открыли детский сурдологический центр на улице Есенина. Об этом во вторник рассказали в Смольном.

Присутствовавший на церемонии открытия губернатор города Георгий Полтавченко отметил, что новый центр – первый и пока единственный в России. Он подчеркнул, что до открытия нового здания Центр восстановительного лечения занимал только восемь кабинетов в поликлинике Красногвардейского района.

Центр создали менее чем за полгода. Он разместился в здании бывшего Психоневрологического дома ребенка №4.

В лечебно-диагностической помощи по слуху в Петербурге нуждаются более 10 тыс. детей. Это дети с уже установленной тугоухостью, из групп риска, а также те, кто находится на реабилитации после операции по улучшению слуха и протезирования.

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