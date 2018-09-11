«Газпром нефть» подняла оценку запасов месторождения «Нептун» на Сахалине Почти в два раза

Компания «Газпром нефть» подняла оценку месторождения «Нептун» в Охотском море в 55 км к северо-востоку от Сахалина. Об этом во вторник заявил глава компании Александр Дюков на Восточном экономическом форуме.

«Газпром нефть» подняла оценку месторождения в 1,6 раза. Запасы «Нептуна» составляют 415,8 млн т, пишут «Ведомости».

Напомним, месторождение открыли в прошлом году. Его глубина – 6070 м. Первоначальная оценка запасов составила 250- млн т. На Аяшском участке, где находится месторождение, лицензию имеет «Газпром нефть шельф». Разработкой месторождения занимается «Газпром нефть Сахалин».