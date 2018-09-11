«МК сервис» подал иск о признании банкротом «Матрешка Тур» Сумма требований – 360,8 тыс. рублей

«МК сервис» подал иск о признании банкротом «Матрешка Тур». Об этом стало известно во вторник.

Иск подан в арбитражный суд Петербурга 10 сентября. Сумма исковых требований составляет 360,8 тыс. рублей. Иск пока не принят в производство.

Напомним, «Матрешка Тур» заявила о прекращении деятельности в июне текущего года. В компании заявили, что не могут больше выполнять свои обязательства. Клиенты организации потребовали компенсации. Их общая сумма составила 5,3 млн рублей