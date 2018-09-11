«МК сервис» подал иск о признании банкротом «Матрешка Тур». Об этом стало известно во вторник.
Иск подан в арбитражный суд Петербурга 10 сентября. Сумма исковых требований составляет 360,8 тыс. рублей. Иск пока не принят в производство.
Напомним, «Матрешка Тур» заявила о прекращении деятельности в июне текущего года. В компании заявили, что не могут больше выполнять свои обязательства. Клиенты организации потребовали компенсации. Их общая сумма составила 5,3 млн рублей
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