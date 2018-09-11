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11.09.18 / 20:47 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Комитет по энергетике Петербурга попросил увеличить финансирование на следующий год

До 30 млрд рублей

Фото АБН

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга попросил увеличить финансирование на следующий год. Об этом во вторник сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина.

Он провел совещание по развитию инженерно-энергетической инфраструктуры Петербурга. Глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук сообщил о намерении увеличить расходы ведомства. В следующем году они должны составить 22,6 млрд рублей. В соответствии со всеми принятыми программами общая сумма расходов в будущем году составляет около 30 млрд рублей.

Кроме этого, на совещании предложили увеличить вложения бюджета в реконструкцию теплосетей в зоне ответственности АО «Теплосеть». Албин поручил сформировать обоснования для этого решения.

Отметим, ранее спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров сообщил о размере дефицита бюджета Петербурга в следующем году. Он должен составить 40 млрд рублей. Эта сумма с учетом дополнительных расходов, которые приняли на «нулевых чтениях». Их общий размер составил 160 млрд рублей.

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