МЭР сообщило о влиянии падения курса рубля на инфляцию В августе инфляция выросла на 0,1 п.п.

Министерство экономического развития сообщило о влиянии падения курса рубля на инфляцию. Об этом ведомство заявило в обзоре «Картина инфляции. Сентябрь 2018 г.», опубликованном во вторник.

Согласно документу, ослабление курса рубля – это основной инфляционный риск в ближайшей перспективе. МЭР считает, что в сентябре инфляция составит 0-0,1% год к году. Таким образом в первый осенний месяц она ускорится с 3,1% в августе до 3,2-3,3%, отметили в ведомстве.

Также в обзоре сообщается, что в августе падение курса рубля добавило к инфляции 0,1 процентный пункт. В сентябре-октябре ослабление рубля добавит в совокупности 0,1 п.п.

Напомним, накануне Минфин заявил, что инфляция к концу года не должна превысить 3,5%. По мнению замминистра финансов Владимира Колычева, для инфляции нет серьезных рисков. По его мнению, требуется дождаться данных за сентябрь. Колычев отметил, что в августе на инфляцию повлияли продовольственная инфляция и отчасти курс рубля.