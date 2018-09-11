Начало сентября в Петербурге стало самым теплым за последние почти 100 лет Средняя температура 18 градусов

Начало сентября в Петербурге стало самым теплым за последние 80 лет. Об этом во вторник заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Средняя температура воздуха составила 18 градусов. По словам Колесова, теплее было только в сентябре 1938 года – тогда воздух в среднем прогревался до 19,8 градусов.

В конце августа Колесов обещал петербуржцам теплую погоду. Однако во второй половине сентября стоит ждать похолодания: средние температуры составят 14-15 градусов, а ближе к концу месяца опустятся до 8 градусов, обещал главный синоптик города.