Полицейские провели обыск в администрации города Троицк в Челябинской области Никто не задержан

Сотрудники отдела борьбы с экономическими преступлениями провели обыск в администрации города Троицк в Челябинской области. Об этом во вторник сообщила помощник мэра города Екатерина Брунцова.

Полицейские пришли с обысками в 9:00 часов по местному времени, передает ТАСС слова Брунцовой. Она уточнила, что мероприятия проходили до 12:00 часов (10:00 мск). Причина обысков помощнику мэра неизвестна. Брунцова заявила, что сотрудников правоохранительных органов интересовали три городских управления: по капитальному ремонту, муниципальной собственности и финансовое.

По информации издания «ЧелябинскСегодня», глава города Александр Виноградов дал указание содействовать правоохранительным органов и выдать запрашиваемые документы. В настоящий момент все управления мэрии работают в штатном режиме.

Брунцова опровергла информацию о задержании главы Троицка. Она уточнила, что сотрудники полиции никого не задержали.

Добавим, на прошлой неделе аналогичные мероприятия прошли в администрации Иркутской области. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов, которые относятся к бывшему мэру Иркутска Виктору Кондрашову. В настоящий момент он является зампредом правительства региона. Причина проверки – выявление нарушений антикоррупционного закона.