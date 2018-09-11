Все новости

11.09.18 / 17:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистый отток капитала из России в январе-августе вырос в 2,8 раза год к году

До $26,5 млрд

Чистый отток капитала из России в январе-августе текущего года вырос в 2,8 раза год к году. Об этом стало известно во вторник из материалов Центробанка.

Размер чистого оттока капитала составил $26,5 млрд. Это на $16,9 млрд больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Добавим, в январе-июле отток капитала из России вырос в 2,5 раза год к году. Он составил $21,5 млрд. При этом, по данным за I полугодие текущего года размер оттока капитала составил $17,3 млрд.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.