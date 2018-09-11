Чистый отток капитала из России в январе-августе вырос в 2,8 раза год к году До $26,5 млрд

Чистый отток капитала из России в январе-августе текущего года вырос в 2,8 раза год к году. Об этом стало известно во вторник из материалов Центробанка.

Размер чистого оттока капитала составил $26,5 млрд. Это на $16,9 млрд больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Добавим, в январе-июле отток капитала из России вырос в 2,5 раза год к году. Он составил $21,5 млрд. При этом, по данным за I полугодие текущего года размер оттока капитала составил $17,3 млрд.