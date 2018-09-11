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11.09.18 / 14:38 Новости / Общество / Россия и мир

«Ростех» представил модернизированного робота-медсестру «Ангел»

Он стал компактнее и легче

Фото: «Ростех»

Входящий в «Ростех» концерн «Техмаш» представил модернизированный диагностический лечебный комплекс поддержания жизнедеятельности человека «Ангел». Об этом госкорпорация сообщила во вторник.

Презентация модернизированного робота прошла на форуме «Биотехмед» в Геленджике. В комплекс добавили диагностические функции. В частности, возможность измерения дыхания, неинвазивного мониторинга сердечного выброса и другие функции. На основе этих данных «Ангел» может диагностировать у пациента ожоговый и травматический шок, а также черепно-мозговую травму, бронхиальную астму, аритмогенные нарушения в работе сердца и другое. Кроме этого, вес комплекса уменьшился с 22 до 8 кг.

Директор «Ростеха» Олег Евтушенко считает, что использование комплексов «Ангел» повышает качество и доступность медицинских услуг. По его словам, функционал комплекса сочетает в себе возможности нескольких профильных медицинских специалистов. Это очень важно в условиях нехватки персонала при чрезвычайных ситуациях, уточнил Евтушенко. В настоящий момент комплексы используют в МЧС и нескольких региональные медицинских учреждениях.

Добавим, ранее британские исследователи из Университета Суррея разработали устройство для прямого измерения концентрации лития в плазме крови. Сенсор вживляется под кожу и позволяет следить за уровнем лития непосредственно в теле человека. Длина сенсора – 5 мм, а толщина – 0,35 мм. Ранее уровень лития измерялся в лаборатории с помощью забора крови.

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