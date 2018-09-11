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11.09.18 / 15:36 Новости / Россия и мир / Экономика

«Сибур» не планирует проводить IPO в текущем году

Оно состоится в 2019 году

Нефтехимический холдинг «Сибур» не планирует проводить первичное размещение акций (IPO) в текущем году. Об этом во вторник сообщил совладелец организации Леонид Михельсон.

В настоящий момент «Сибур» изучает рынок, передает РБК слова Михельсона. По мнению предпринимателя, для размещения достаточно доли в 15%.

Глава «Сибура» Дмитрий Конов в интервью СNBC заявил, что компания рассматривает Московскую биржу как площадку для размещения. Затем организация может рассмотреть международные биржи. Конов отметил, что «Сибур» ведет переговоры с банками о возможности размещения. При этом, никаких решений пока не принято, уточнил глава компании.

Напомним, в конце августа СМИ заявили, что «Сибур» примет решение о проведении IPO в течение месяца. Financial Time сообщило, что организация намерена разместить бумаги на общую сумму от $2 млрд до $2,5 млрд. Добавим, это размещение будет крупнейшим среди российских компаний с 2007 года. Тогда размещение провел «Русал».

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