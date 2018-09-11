Совет директоров ТМК одобрил обратный выкуп акций на $30 млн В течение 2018-2019 годов

Совет директоров «Трубная металлургическая компания» (ТМК) одобрил обратный выкуп акций на $30 млн. Об этом организация сообщила во вторник.

Выкуп будет происходить в течение 2018-2019 годов. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок для выкупа – не более 29,27 млн штук обыкновенных акций или не более 7,3 млн штук депозитарных расписок.

Приобретенные акции будут находиться на балансе организации. Позже ТМК решит, как распорядится бумагами.

Напомним, в прошлом году ТМК провела SPO. Оно стало одним из крупнейших за прошлый год среди российских компаний. Организация продала 13,44% акций. Общая сумма составила 10,42 млрд рублей.