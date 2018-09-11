УФАС Петербурга потребовал аннулировать восемь новогодних госзакупок на 100 млн рублей И объявить их в форме аукциона, а не конкурса

Комиссия Управления федеральной антимонопольной службы России потребовала аннулировать восемь госзакупок к Новому году и Рождеству на общую сумму 100 млн рублей. Об этом в УФАС сообщили во вторник.

Аннулированы три закупки на поставку искусственных елей высотой 8, 14, 20 и 25 м на общую сумму 52,7 млн рублей и пять закупок на оформление города световыми композициями на общую сумму 50,5 млн рублей. В комиссию поступили 12 жалоб на заказчика – СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» (ГЦРП).

Комиссия утверждает, что заказчик при проведении закупки неверно определил код по ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Заказчик проводил конкурсы, а должен был проводить аукционы, так как закупки включает в себя техническую подготовку, монтаж, обслуживание и демонтаж новогоднего оборудования.

Напомним, ранее Законодательное собрание Петербурга тоже начало готовиться к Новому году и вывесило на сайте госзакупок тендер на поставку игрушечных свиней. В техническом задании к госзакупке говорится, что в качестве новогодних подарков в ЗакСе хотят получить «подарочные новогодние упаковки-подушки» в количестве 550 штук. Средняя стоимость каждой игрушки — примерно 600 рублей. Общая сумма закупки – 330 тыс. рублей.