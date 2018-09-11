В Петербурге отреставрируют памятник Николаю I почти за 27 млн рублей А еще фонари рядом с этим памятником – за 24 млн рублей

В Петербурге отреставрируют памятник Николаю I на Исаакиевской площади почти за 27 млн рублей. Результаты госзакупки были опубликованы на официальном портале накануне.

Контракт должны заключить с реставрационной мастерской «Наследие», которая сделала более выгодное предложение в рамках госзакупки. Она же займется реставрацией фонарей, стоящих вокруг памятника. Стоимость этого лота – 24 млн рублей. Реставрация памятника должна быть завершена к концу этого года.

Отметим, памятник Николаю I на Исаакиевской площади установили в 1859 году. Памятник создали по проекту архитектора Огюста Монферрана, скульптор – Петр Клодт. Высота памятника — шесть метров, скульптура отлита из бронзы. Император изображен в парадном мундире лейб-гвардии конного полка.