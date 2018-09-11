Смольный объявил тендер на строительство улично-дорожной сети на намыве Васильевского острова За 77,9 млн рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова (первый этап). Закупка опубликована на официальном портале накануне.

Стоимость контракта – 77,9 млн рублей. Улицы будут расположены на участке от Мичманской улицы до съезда с ЗСД. Всего нужно будет построить 14 дорог, а также, «при необходимости», велодорожки. Срок работ по инженерным изысканиям и разработке проекта – до ноября 2019 года.

Напомним, в Смольном недовольны развитием намывных территорий в западной части Васильевского острова. Выяснилось, что территории «недонамыты», а некоторые дома построены на уровнях ниже, чем должны быть. Кроме того, в кварталы уже начали заселяться жители, однако дорог на этих территориях нет. Намыв на Васильевском также усугубляет социальную нагрузку на остров – количество его жителей в ближайшее время вырастет на несколько десятков тысяч человек.