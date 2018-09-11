Все новости

11.09.18 / 09:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный объявил тендер на строительство улично-дорожной сети на намыве Васильевского острова

За 77,9 млн рублей

ремонт дорог

Фото АБН

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для строительства улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова (первый этап). Закупка опубликована на официальном портале накануне.

Стоимость контракта – 77,9 млн рублей. Улицы будут расположены на участке от Мичманской улицы до съезда с ЗСД. Всего нужно будет построить 14 дорог, а также, «при необходимости», велодорожки. Срок работ по инженерным изысканиям и разработке проекта – до ноября 2019 года.

Напомним, в Смольном недовольны развитием намывных территорий в западной части Васильевского острова. Выяснилось, что территории «недонамыты», а некоторые дома построены на уровнях ниже, чем должны быть. Кроме того, в кварталы уже начали заселяться жители, однако дорог на этих территориях нет. Намыв на Васильевском также усугубляет социальную нагрузку на остров – количество его жителей в ближайшее время вырастет на несколько десятков тысяч человек.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.