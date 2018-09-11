Все новости

11.09.18 / 16:39 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Ростехнадзор и Главгосэкспертиза ведут приемку депо «Южное»

Полноценная работа депо начнется только после ввода в эксплуатацию Фрунзенского радиуса

Фото АБН

В настоящий момент Ростехнадзор ведет приемку депо «Южное», а Главгосэкспертиза проводит окончательное согласование проектной документации депо. Об этом АБН во вторник рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее проектную документацию депо пришлось корректировать из-за изменений законодательства в части безопасности на транспортных объектах. «По сути депо уже может начать свою работу, после получения документов о вводе объекта», — сообщили АБН в КРТИ. Однако фактически депо заработает после того, как «Метрострой» сдаст станции Фрунзенского радиуса.

Депо «Южное» достроили еще в июне. Ранее строители обещали, что депо начнет работать в сентябре. Тогда же на фиолетовой и оранжевой ветках метро пустят удлиненные составы поездов.

Напомним, ранее на строительство Фрунзенского радиуса приехал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Он раскритиковал темпы строительства и дал «Метрострою» и подрядным организациям срок до 20 декабря. Ввод участка Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до станции «Шушары», включая станции «Проспект Славы» и «Дунайская». по контракту с ОАО «Метрострой» запланирован на декабрь 2018 года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.