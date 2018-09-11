Ростехнадзор и Главгосэкспертиза ведут приемку депо «Южное» Полноценная работа депо начнется только после ввода в эксплуатацию Фрунзенского радиуса

В настоящий момент Ростехнадзор ведет приемку депо «Южное», а Главгосэкспертиза проводит окончательное согласование проектной документации депо. Об этом АБН во вторник рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее проектную документацию депо пришлось корректировать из-за изменений законодательства в части безопасности на транспортных объектах. «По сути депо уже может начать свою работу, после получения документов о вводе объекта», — сообщили АБН в КРТИ. Однако фактически депо заработает после того, как «Метрострой» сдаст станции Фрунзенского радиуса.

Депо «Южное» достроили еще в июне. Ранее строители обещали, что депо начнет работать в сентябре. Тогда же на фиолетовой и оранжевой ветках метро пустят удлиненные составы поездов.

Напомним, ранее на строительство Фрунзенского радиуса приехал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Он раскритиковал темпы строительства и дал «Метрострою» и подрядным организациям срок до 20 декабря. Ввод участка Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до станции «Шушары», включая станции «Проспект Славы» и «Дунайская». по контракту с ОАО «Метрострой» запланирован на декабрь 2018 года.