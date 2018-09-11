Полиция Петербурга задержала топ-менеджера «Триколора» Бронникова Его обвиняют в коммерческом подкупе

Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали замдиректора по контенту «Триколора» Владимира Бронникова. Об этом стало известно во вторник.

Бронникова доставили в следственный комитет города, передает «Фонтанка». По данным издания, на него возбудят уголовное дело по коммерческому подкупу. Следствие считает, что замдиректора получил 4 млн рублей за включение организации в сеть «Триколора».

Отметим, «Триколор» является брендом «Национальной спутниковой компании». Головной офис организации находится в Петербурге. Его перенесли в город в 2014 году.