Банк «Санкт-Петербург» начал работу с сервисом Samsung Pay Пользователи могут переводить деньги на любую российскую карту

Банк «Санкт-Петербург» начал работу с сервисом денежных переводов Samsung Pay. Об этом кредитная организация сообщила в среду.

Клиенты банка со смартфоном Samsung и картой Mastercard теперь могут делать переводы со своей карты на любую карту российского банка. Для этого требуется указать номер телефона или номер карты. Получатель не обязательно должен быть владельцем Samsung или пользователем приложение Samsung Pay.

Переводы осуществляются в рублях. Минимальный размер перевода – 1 рубль. Максимальный за сутки – 150 тыс. рублей, за месяц – 600 тыс. рублей. В банке уточнили, что до конца текущего года не будет взиматься комиссия на переводы до 75 тыс. рублей.

Отметим, ранее банк «Санкт-Петербург» запустил кампусный проект. Он создан совместно с ИТМО. Студенты вуза получили универсальную кампусную карту. Всего выпущено 3,6 тыс. карт.