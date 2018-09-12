На средства от продажи «Магнита» Галицкий создал инвестфонд – СМИ Название и его размеры неизвестны

На деньги со сделки от продажи ритейлера «Магнит» его основатель Сергей Галицкий создал инвестиционный фонд. Об этом в среду пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Инвестфонд Галицкого уже рассмотрел несколько активов в сфере производства продуктов питания, утверждают источники. При этом название фонда и его размер они не раскрыли. Связаться с Галицким или его представителями газете не удалось.

У Галицкого уже есть проекты в сфере производства продуктов питания, не связанные напрямую с бизнесом «Магнита», отмечает «Ъ». Он владеет краснодарским комплексом Constell Group, который в том числе выпускает кондитерские изделия под брендами Waff! и «Сласть народу». Кроме того, бизнесмену принадлежит ООО «Русский терруар», которое планировало запустить винодельческий проект в Краснодарском крае. В апреле 2018 года компания зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Galitskiy & Galitskiy.

Напомним, в феврале текущего года Галицкий объявил о продаже почти 30% акций «Магнита» «Группе ВТБ», а также ушел от руководства компанией. В настоящий момент его доля в «Магните» составляет порядка 3%. Решение уйти из компании он объясни расхождение во взглядах с инвесторами на дальнейшее развитие «Магнита».