Индекс холостяка: Мы не устанем писать о цене на пельмени

С 27 августа по 10 сентября продуктовый набор холостяка упал в цене на 5% до 2181,9 рубля. Лидерами по падению благодаря акциям торговых сетей вновь оказались пельмени – их потери в цене составили 30%. Средняя цена пачки составляет 323,9 рубля вместо 418,9 рубля двумя неделями ранее.

Напомним, пельмени вместе с сосисками по итогам года наблюдений за «индексом холостяка» были признаны самыми волатильными продуктами в корзине. На этот раз изменения в цене по сосискам стали не столь существенными — средняя цена 121,3 рубля, за две недели сосиски потеряли всего 3 рубля.

Удивительное постоянство показывает сельдь: ее цена почти не изменилась за месяц и составляет 78,5 рубля. Некоторые изменения происходят у гречки и макарон: гречка дешевеет на 11,5% или почти 9 рублей до 77,4 рубля за пачку, а макароны дорожают на 12% или 5,7 рубля до 47,5 рубля за пачку.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Проект стартовал в феврале 2016 года. В новом сезоне мы следим за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга каждые две недели.