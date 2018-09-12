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12.09.18 / 20:52 Новости / Россия и мир

ВТБ и Сбербанк, санкции США и нефть по $80. Итоги среды

Глава ВТБ Андрей Костин пообещал, что банк выполнит обязательства перед клиентами в случае расширения санкций. В свою очередь руководитель Сбербанка Герман Греф допустил временный рост ставок по кредитам. Между тем Трамп подписал указ о новых санкциях за вмешательство в выборы, нефть превысила $80 в ходе торгов, а Орешкин заявил, что российская экономика пройдет низшую точку роста в начале 2019 года.

Коллаж АБН

ВТБ выполнит обязательства перед вкладчиками в случае расширения санкций. У банка есть план, согласованный с ЦБ и правительством, сообщил Андрей Костин.

Сбербанк может повысить ставки по ипотеке и потребкредитам на фоне роста ставок на рынке. По словам Германа Грефа, тренд на повышение ставок носит временный характер.

Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях за вмешательство в выборы. Решение будут принимать Госдеп и Минфин США.

Нефть Brent подорожала до $80 за баррель. Нефть WTI торговалась на подступах к этому рубежу.

По словам главы МЭР Максима Орешкина, российская экономика пройдет низшую точку роста в начале 2019 года. Это будет связано с ростом НДС до 20%.

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