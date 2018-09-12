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12.09.18 / 19:54 Новости / Петербург и Ленобласть

Контрольно-счетная палата составила административные протоколы на главу МО «Смольнинское»

В ходе проверки инспекторы нашли более 500 нарушений

Фото АБН

Контрольно-счетная палата Петербурга составила на главу МО «Смольнинское» Григория Ранкова два протокола об административном правонарушении, связанных с нарушениями бухгалтерского учета и нецелевым расходованием бюджета. Об этом в среду сообщили в КСП.

Протоколы составлены ст.15.11 и ст.15.14 КоАП РФ. Они предусматривают штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Как отметили в ведомстве, всего в ходе проверки в МО Смольнинское инспекторы обнаружили более 520 нарушений. В КСП считают, что Ранков как должностное лицо допустил ситуацию, при которой бюджетные средства использовались не по назначению, а бухгалтерская отчетность искажена более чем на 10%.

Напомним, КСП проводила проверку МО «Смольнинское» в начале этого года. Ранее была задержана руководитель администрации муниципального образования Наталья Смирнова. Ее обвиняют в мошенничестве на 9 млн рублей при благоустройстве дворов Центрального района. В конце августа Смирнова вину признала.

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