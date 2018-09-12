Московская биржа закрылась в плюсе Индекс МосБиржи – 2340,63; РТС - 1071,32

В среду торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию поднялся на 0,23% и составил 2340,63 пунктов. Индекс РТС «взлетел» на 1,46%, остановившись на 1071,32 пунктов.

Между тем старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что рынок нефти в среду вечером обновил четырехмесячные пики после выхода данных Минэнерго США, подтвердивших падение запасов черного золота. За неделю к 7 сентября запасы нефти упали на 5,3 млн баррелей. Это сильнее, чем предполагал прогноз. Однако рынок забрался не так уж и высоко. Есть максимум от 22 мая на $80,49, есть пик от 17 мая на $80,50. На одних только данных по запасам туда не подпрыгнешь, нужен дополнительный повод для подъема, считает эксперт.

В то же время рубль неплохо поддержала сырьевая динамика. Дополнительным поводом для коррекции стало затишье в геополитическом плане, а также пауза в лавинообразных распродажах на вторичном рынке ОФЗ. Доллар США к вечеру вернулся в область 68,85 рублей, краткосрочно вероятна консолидация пары доллар/рубль в пределах 68,50-69,50 рублей. Более ярких побед рубля ждать вряд ли стоит, это просто перерыв. Евро проведет сессию четверга в диапазоне 79,70-80,75 рублей. «Впереди заседание ЕЦБ, и от риторики Марио Драги многое зависит», — заключила аналитик.