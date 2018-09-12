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12.09.18 / 13:52 Новости / Россия и мир

Волонтеры собрали более 16 тыс. мешков мусора с берегов Байкала

В два раза меньше, чем в прошлом году

Волонтеры провели акцию по уборке берегов озера Байкал, собрав более 16 тыс. мешков мусора общим весом около 404 тонны. Об этом в среду сообщили в «Русгидро».

В результате для вывоза мусора были загружены 68 «КамАЗов», что примерно в два раза меньше, чем в прошлом году (тогда были загружены 155 машин) при сопоставимом количестве участников. Организаторы акции и руководство прибайкальских заповедников считают, что результаты акции говорят о повышении культуры отдыха туристов и снижении объема оставляемого ими мусора.

Добавим, в начале августа стало известно, что Ассоциация байкеров «Черные медведи» при поддержке Heineken собрала более 1 млн рублей на очистку берегов Байкала. Пивоваренная компания выпустила лимитированную серию пива, один рубль с каждой покупки которого направлялся в фонд «Чистые берега». Проект «Чистые берега Байкала» существует с 2007 года.

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