Объем перевалки грузов в «Большом порту Санкт-Петербурга» за январь-август вырос на 11,7% год к году До 39,4 млн тонн

Объем перевалки грузов в «Большом порту Санкт-Петербурга» за январь-август вырос на 11,7% год к году. Об этом в среду сообщили в Ассоциации морских торговых портов.

Объем перевалки грузов увеличился до 39,4 млн т. Общий объем перевалки грузов портов Балтийского бассейна уменьшился на 1,2% год к году. Он составил 162,6 млн т.

Добавим, в начале текущего года «Коммерсант» сообщил, что ФСБ потребовало закрыть «Большой порт Санкт-Петербурга» на время ЧМ-2018. Аналогичное предписание было направлено другим петербургских предприятиям. В конце января комитет по промышленной политике заявил, что производства закрывать не будут. Также продолжит работу порт.