«Почта России» и ВТБ создадут совместное предприятие в сфере логистики Размер инвестиций каждого участника составит 10,2 млрд рублей в течение трех лет

«Почта России» и банк ВТБ создадут совместное предприятие в сфере логистики. Об в среду стало известно из заявления компаний.

«Почта России» и ВТБ создают акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» для создания 38 логистических центров по всей стране. Партнеры будут владеть совместным предприятием на паритетной основе. Размер инвестиций каждого участника проекта составит 10,19 млрд рублей в течение трех лет. Финансирование строительства будет осуществляться путем вкладов в уставный капитал с одновременной эмиссией акций в пользу каждой из сторон.

Первые терминалы построят в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске. Они будут расположены в аэропортах или непосредственной близости от них. В дальнейшем предприятие создаст еще 10 логистических центров в городах с населением более 1 млн человек. Третий уровень терминалов – 21 точка — появится в городах и областях с населением более 500 тыс. человек.

Отметим, в прошлом году «Почта России» обработала 365 млн почтовых отправлений, что почти на 23% больше, чем в 2016 году. По прогнозам, в текущем году объемы отправлений вырастут еще примерно на 25%. Ранее «Почта» открыла новый маршрут доставки грузов из Китая, который ускорит получение посылок в Сибири и на Дальнем Востоке.

Совместное логистическое предприятие – не первый проект «Почты России» и ВТБ. Банк создан группой ВТБ и «Почтой России» в 2016 году. Компании владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления «Почта Банка» Дмитрию Руденко.